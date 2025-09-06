A pocos días de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2025, que se celebrarán el próximo domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, la atención mediática se centra en la posible asistencia de la cantante Taylor Swift.

De ese modo, la expectativa es aún mayor debido a su reciente compromiso con el jugador de fútbol americano, perteneciente a los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Si bien la organización de los premios no ha confirmado la lista definitiva de invitados, diversos medios especializados de Estados Unidos sugieren la presencia de Swift.

Esta potencial asistencia cobra especial relevancia, ya que los VMAs podrían ser el primer evento de alfombra roja donde la pareja se presente oficialmente como prometidos.

Asimismo, la cantante está actualmente empatada con Beyoncé como la artista más galardonada en la historia de los premios. Además, el próximo 3 de octubre, Swift estrenará su nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl’.

¿Asistirá Taylor Swift a los VMAs? La noticia que podría decepcionar a sus fans

Contrario a las especulaciones iniciales, el equipo de Taylor Swift ha confirmado al medio estadounidense E! News que la artista no asistirá a la 41.ª edición de los MTV VMAs.

Aunque no hay una razón oficial para su ausencia, se especula que podría deberse a la coincidencia con la temporada de fútbol americano de su prometido, Travis.

Por su parte, Taylor se ha convertido en una ferviente seguidora de la NFL, por lo que es probable que prefiera acompañar a Travis en el inicio de la temporada.