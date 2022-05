Conocida por éxitos como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro” o “Herida”, Myriam Hernández, una de las baladistas más representativa de los 80, vuelve a Lima para agasajar a las madres por su día en el concierto Amor para Mamá Fest, que también contará con la participación de la cantante mexicana Yuri.

El encuentro será este domingo 8 de mayo y el recinto elegido es Arena Plaza del Jockey Club. El espectáculo promete otorgar a los asistentes una romántica velada, en la que Myriam ofrecerá las canciones que la llevaron a la fama, así como sencillos de su reciente álbum “Sinergia” (2021).

En entrevista con El Comercio, la cantante confiesa que ha perdido la cuenta de cuántas veces ha pisado tierra peruana, pero se siente emocionada de que sus fanáticos le sigan mostrando su apoyo y cariño. Ella dijo: “Es lo más maravilloso que hay, yo creo que cuando uno tiene un contacto permanente con el público es súper importante volver a reencontrarse con él y me siento realmente honrada de poder cantarles en este Día de la Madre”.

—Tras años de carrera musical y diversos conciertos, sigues disfrutando hacer tu música.

Absolutamente, sino no lo haría, disfruto plenamente, me enamoro de las canciones que hacen para mí y de hecho por eso me tomó tantos años grabar algún álbum, porque no había ninguna canción que me quitara el sueño hasta que conocí a Jacobo Calderón [hijo del compositor Juan Carlos Calderón], trabajamos juntos y me enamoré de todo lo que compuso para mí, por eso he grabado el más reciente álbum que he sacado, “Sinergia”.

—¿Qué es lo más importante que debe tener una composición para que decidas grabarla?

Para mí es muy importante la melodía, no basta la buena letra, yo quiero que una melodía me haga sentir el amor. Había temas que me llegaban y a veces con buena letra, pero la música no la sentía. Yo quiero que me haga sentir plena, que me den ganas de cantarla, de vivirla, de emocionarme cuando esté en el estudio y pueda también brindársela al público en el escenario.

—¿Para quién cantas hoy?

Las historias que cuento están basadas en casos reales, míos o de amigas, porque quiero llegar al corazón de la gente, a lo que realmente les sucede. Yo vibro haciendo música tanto para el público y para mí, porque también tengo que sentir la música para así cantarla con amor y con el corazón, pero siempre el público es el que me motiva.

Myriam Hernández vuelve a Lima para agasajar a las madres por su día en el concierto Amor para Mamá Fest. (Foto: Hugo Pérez)

—¿Y has pensado en lanzar música dirigida para una audiencia más joven?

La verdad es que yo creo que el amor no tiene edad. Me impresiona cuando me mandan a través de redes sociales videos de chiquitas de cinco, cuatro y hasta a veces un año cantando mi música. Te das cuenta de que la música es para todo el mundo. Yo sigo con mi estilo, cantándole al amor. Nunca he querido cambiarlo, puedo tener algunas colaboraciones para darle un sonido más moderno, más rico a las canciones, pero yo creo que sigo cantándole al amor.

—¿Alguna vez te sentiste en una zona de confort por mantenerte en el estilo romántico?

Creo que siempre cuando uno es consecuente con lo que hace, con lo que quiere, te vas a sentir cómoda haciendo lo que te gusta, no puedes hacer algo que no te mantenga en una zona de confort porque eso significa que no lo vas a estar disfrutando, no lo veo como una mala perspectiva.

—En tu nuevo álbum hay un mensaje de empoderamiento a las mujeres, al amor propio, ¿qué te llevó a tomar este rumbo?

En los primeros momentos de mi carrera también hice canciones que tocaban estos temas, como “Toda la vida fue igual”, que en el fondo trataba de una mujer que le decía a su pareja que no tenía que incidir en lo que ella pensaba, aunque como en ese tiempo la lucha por las mujeres no era un tema tan sonado, pasó de largo. Empoderaba a la mujer, sí, pero no se notaba porque no fue un éxito. Sin embargo, mi forma de ver la vida y de tratar de llevar un mensaje a la mujer siempre estaba en esa vereda, pero hoy como el tema es más discutido me sentí con la propiedad y necesidad que hablara del amor propio, de lo importante que es el tema de valorarse y respetarse sobre todo siendo mujer.