Oscars 2026: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios?

Películas nominadas a los Oscars 2026. (Foto: Difusión)
La temporada de premios entra en su tramo decisivo con el anuncio oficial de las nominaciones a los Premios Oscar 2026, una edición que consolida el peso de los grandes estudios, como A24 y Warner Bros. La más nominada de la lista de candidatas a Mejor Película es “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler.

