Oscars 2026: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios?

La temporada de premios entra en su tramo decisivo con el anuncio oficial de las nominaciones a los Premios Oscar 2026, una edición que consolida el peso de los grandes estudios, como A24 y Warner Bros. La más nominada de la lista de candidatas a Mejor Película es “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler.

Entre las más nominadas de este año destacan también destaca “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, así como “Marty Supreme”, de Bennie Safdie, “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, con 9 menciones cada una. A ellas se suman “Hamnet”, de Chloé Zhao, con 8 nominaciones y una una fuerte presencia en categorías técnicas y creativas. El mapa industrial también es claro: Warner Bros. encabeza el conteo por estudios, seguida por Netflix, Neon, Focus Features y A24.

La categoría de Mejor Película reúne títulos de alto perfil como “F1”, el ambicioso proyecto de Apple Original Films con Brad Pitt como protagonista y productor ejecutivo; “Marty Supreme”, de A24, con Timothée Chalamet también como productor y actor principal; y “The Secret Agent”, del brasileño Kleber Mendonça Filho, que también compite como Mejor Película Internacional.

Este es el año de Paul Thomas Anderson (“One Battle After Another”), Ryan Coogler (“Sinners”), Guillermo del Toro (“Frankenstein”), Joachim Trier (“Sentimental Value”) y Chloé Zhao (“Hamnet”), quienes conforman una quinteta que resume el pulso autoral del cine del 2025.

En las categorías de interpretación, están Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Wagner Moura y Ethan Hawke, que compiten por Mejor Actor, mientras que Jessie Buckley, Kate Hudson, Renate Reinsve, Rose Byrne y Emma Stone lo hacen en Mejor Actriz. En los roles secundarios aparecen nombres como Benicio del Toro y Sean Penn, que compiten por su participación en la misma película, y Teyana Taylor, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaad, también por su trabajo en el mismo filme.

Leonardo DiCaprio en una escena de "Una batalla tras otra". (Warner Bros. Pictures via AP)

El cine animado y la música original marcan hitos. “K-Pop Demon Hunters” logró colarse entre las nominadas a Mejor Película Animada y además compite en Mejor Canción Original con “Golden”, firmada por EJAE y Mark Sonnenblick.

El antecedente inmediato también pesa: en la edición pasada, la Academia premió a la Mejor Película, “Cónclave”, en una gala marcada por la coyuntura. Este año, lo nuevo es la categoría de Mejor elenco, donde están nominadas los directores de audición de “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “The Secret Agent” y “Sinners”.

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?

MEJOR PELÍCULA

“Bugonia” - Por definir su llegada a plataformas “F1” - Apple TV “Frankenstein” - Netflix “Hamnet” - Próximo estreno en Perú el 19 de febrero en cines “Marty Supreme” - En cartelera de cines de Perú “One Battle After Another” - HBO Max “The Secret Agent” - Próximo estreno en Perú “Sentimental Value” - Por definir su llegada a plataformas “Sinners” - HBO Max “Train Dreams” - Netflix

Sigue los comentarios de los periodistas de Luces de El Comercio en nuestra transmisión especial por los Oscars 2026: