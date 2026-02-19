La cineasta y antropóloga visual Vania Milanovitch Basten presenta su primer largometraje documental, “Ruta Madre: los caminos de la ayahuasca” en Lima. Filmada en Iquitos, la película peruana se adentra en el recorrido espiritual que traza la planta ancestral en la Amazonía peruana.

El filme dirigido, escrito y producido por Vania Milanovitch Basten propone una aproximación íntima a las relaciones que se tejen alrededor del ayahuasca. Ya se proyectó en Iquitos, Cusco, Puno y otras provincias. Campesina Galáctica es la casa realizadora del filme y su productora ejecutiva Milanovitch y Melissa Cordero, en colaboración con Javier Salvador.

LEE MÁS: Declaran Patrimonio Cultural los bocetos del histórico edificio del Minedu

¿De qué se trata?

“Ruta Madre” muestra al ayahuasca como planta sagrada, objeto de intercambio y reflejo de la cosmovisión amazónica. La directora construye el relato a partir de dos rutas paralelas. La primera es local y está encarnada por Doroteo, agricultor y chamán que se define como “vegetalista”, y por Lita, comerciante dedicada al procesamiento de plantas medicinales.

La segunda ruta se vincula al turismo espiritual y está representada por Abraham, Elizabeth y Jhonny, quienes buscan atender la creciente demanda de la ayahuasca, en especial por parte de visitantes extranjeros.

“La ayahuasca es una planta con madre, como dicen en muchas comunidades. En esta película busco comprender las rutas que atraviesa (desde la selva misma hasta el interior de las personas), para entender cómo se transforma junto con quienes la toman, preparan y distribuyen”, señala Milanovitch, quien combina recursos del cine directo con elementos experimentales y una mirada antropológica.

“Quise hacer una investigación a través de la cámara: que esta descubriera texturas, formas y tránsitos que revelen los caminos de la ayahuasca, tanto visibles como invisibles”, agrega.

La película, que surge tras dos años de investigación previa, retrata con cuidado la vida cotidiana de quienes conviven con la ayahuasca en la Amazonía peruana.

LEE MÁS: Ministerio de Cultura anuncia acciones tras comentarios de Gonzalo Núñez sobre delantero de Alianza Lima

Fecha de estreno en Lima

Tras proyectarse en Iquitos, Cusco, Puno, Trujillo, Chiclayo y Piura, el documental llegará a Lima con funciones programadas para el 20, 21 y 22 de enero en la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura.

Proyección en la Avenida Javier Prado Este 2465, San Borja (LIMA).