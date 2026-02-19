Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de “Ruta Madre: los caminos de la ayahuasca”, Vania Milanovitch. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La cineasta y antropóloga visual Vania Milanovitch Basten presenta su primer largometraje documental, “Ruta Madre: los caminos de la ayahuasca” en Lima. Filmada en Iquitos, la película peruana se adentra en el recorrido espiritual que traza la planta ancestral en la Amazonía peruana.

