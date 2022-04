Nació en Lima, en 1961, pero cuando tenía apenas 2 años partió a Italia, país donde haría toda su vida y su carrera. Curiosamente, Blas Roca Rey volvió al Perú en más de una oportunidad, pero ninguna para actuar, lo cual es su trabajo y su pasión. Hoy, por fin, se le da la oportunidad tan anhelada.

“Es algo que esperaba años y años. Estoy feliz –confiesa el reconocido intérprete–. No ocurrió antes simplemente porque vivo al otro lado del mundo. Yo adoro el Perú, pero siempre que venía era por vacaciones, y es difícil organizar un espectáculo, se necesitan ensayos, etc.”.

La ocasión es aún más especial porque llega a Lima con una presentación del clásico italiano por excelencia: la “Divina Comedia”. El espectáculo que ofrecerá se titula “Dante – Cinco cantos del Infierno”, y es justamente eso, una selección que incluye el primer canto, el quinto (Paolo y Francesca), el vigésimo sexto (Ulises), el trigésimo segundo (Conte Ugolino) y el trigésimo tercero.

“Elegí el Infierno porque es la parte más fácil de entender. Y dentro del Infierno, estos son los cantos más emocionantes, sobre todo el quinto, que es una cosa modernísima, increíblemente cercana a nosotros”, explica Roca Rey. “La Comedia de Dante es intraducible, así que he decidido hacerla en italiano. Pero los comentarios y reflexiones que haré entre canto y canto serán en español. Me parece justo así”, agrega.

ACTUAL Y UNIVERSAL

Sobre la vigencia de la obra de Alighieri, Blas Roca Rey no duda en afirmar que se trata del poema “más profundo, fantasioso e increíble que un hombre haya podido escribir no solo en la literatura italiana, sino mundial”. “Es un fresco maravilloso sobre la búsqueda del hombre hacia la fe, hacia la religión, hacia el mal, hacia el bien. Hay fuentes literarias a las que Dante recurrió que son antiquísimas, de los testamentos, de las leyendas latinas, y más”, señala el actor.

El espectáculo incluirá música en vivo y tiene una duración apromximada de una hora. Pero no solo se ciñe a la puesta en escena, sino que forma parte de un programa mayor que ha sido titulado “Tres días con Blas Roca Rey”, que abarcará en otras fechas un homenaje al recordado hombre de teatro Ricardo Roca Rey –tío del actor–, así como una clase maestra planteada como una pequeña guía para no atemorizarse ante la poesía. Durante esta charla se hará un paralelo entre la obra de Dante y la de César Vallejo, el vate peruano reconocido por sus versos profundos y angustiados, de riquísima densidad en el lenguaje.

Todo el programa ha sido organizado por el Instituto Italiano de Cultura de Lima.

DE VUELTA A LA RAÍZ

Blas Roca Rey se graduó en la Academia de Arte Dramático Silvio D’Amico, en Roma, y desde entonces ha trabajado durante cuatro décadas en teatro, cine y televisión, junto a figuras como Francesco Maselli, Ettore Scola, Gabriele Muccino, Stefania Sandrelli o Amanda Sandrelli. Además, ha participado en la puesta en escena de clásicos como Shakespeare, Goldoni y Pirandello y mucho teatro contemporáneo.

Sin embargo, afirma que siempre ha estado conectado con el Perú. “Incluso tengo un chat con familiares de aquí, siempre estoy al tanto de todo”, revela como anécdota, aunque su vinculación con estas tierras es real y fuertemente emotiva.

“Todo lo hice en Italia, pero mis raíces son peruanas y las adoro. Comenzando por mi papá, Joaquín Roca Rey, el escultor, que rodeó mi vida y nuestra casa de objetos maravillosos, precolombinos, y de sus propias esculturas, que están profundamente amarradas al Perú y a la tradición peruana”, cuenta.

Y para reafirmar ese nexo, cuenta una anécdota significativa: “Siempre recuerdo una cosa muy precisa y potente: la primera vez que volví al Perú, en el año 82, yo tenía 20 o 21 años. Bajé de la escalera del avión, y al tocar el piso se me salieron las lágrimas. Me sorprendí yo mismo, porque era una reacción que no esperaba ni mínimamente. Pero eso lo dice todo. Eso explica lo que es el Perú para mí”.