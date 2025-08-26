Horóscopo de HOY, martes 26 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: alguien que recién conoce elogiará su proyecto y le dará un valioso consejo. Amor: si actúa según su propio impulso, podrían surgir roces o un buen entendimiento.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente poco confiable interferirán en su negocio o proyecto, pero las alejará. Amor: habrá un encuentro en el que se expresarán sentimientos y el deseo de estar juntos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá intuición para adelantarse a los hechos y ganará tiempo. Amor: se profundizará el entendimiento en la pareja y ya no serán necesarias las discusiones.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para hallar el camino correcto para su emprendimiento. Amor: si se anima al diálogo fluido, los problemas surgidos en la relación terminarán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las expectativas se cumplirán con un proyecto y podrá iniciar una nueva etapa. Amor: surgirán momentos de alegría al compartir encuentros íntimos colmados de calidez.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: asuntos no resueltos podrían empañar sus logros pero todo será favorable. Amor: alguien del pasado le sorprenderá por el deseo de recuperar la relación.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para arriesgar su esfuerzo con la certeza que alcanzará el éxito. Amor: momento ideal para concretar la convivencia con la persona amada.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán altibajos que no podrán empañar la prosperidad que llegará. Amor: las diferencias se resolverán si se conduce con sinceridad para hacer las paces.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: será buena idea hacer conocer su proyecto; si lo concreta, estará en boca de todos. Amor: alguien nuevo le hará disfrutar de ese sentimiento de conexión inmediata.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: a pesar de las dificultades, iniciará una etapa con proyectos nuevos. Amor: señales de fuerte atracción le permitirán profundizar hacia un posible romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su intuición hará que las cosas se encaminen juntas hacia el éxito. Amor: surgirán situaciones incómodas y algún malentendido, pero la armonía permanecerá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: logrará las condiciones de trabajo que le permitirán crear algo nuevo. Amor: surgirá una comprensión sin palabras, con gestos amorosos que reforzarán la pareja.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENCANTADA POR BRILLAR EN TODA CIRSCUNTANCIA Y SIEMPRE SIENDO EL CENTRO.