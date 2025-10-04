Horóscopo de HOY, sábado 4 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: será buena idea no compartir lo significativo de su proyecto, hay gente maliciosa. Amor: un oportuno cambio de imagen hará que su encanto sea bien percibido.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará decisiones a tiempo y eso será bienvenido en el entorno; todo se encamina. Amor: un tema sentimental le tendrá a maltraer, pero alguien querrá acercarse.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán complicaciones inesperadas pero las superará haciendo cambios. Amor: será oportuno abrir el corazón y dejar libre los sentimientos guardados.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un negocio dará resultados discretos pero le hará revisar todo el proyecto. Amor: en la pareja tendrá el estímulo para liberar la carga que ocupa su corazón.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una de sus ideas tendrá notorio éxito y provocará que gente influyente se interese. Amor: momentos de gran calidez, expresión emocional y dulce ternura en la intimidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: algunas tareas se complicarán, otras tendrán éxito inesperado. Amor: alguien hará insinuaciones cada vez más notorias y generará una invitación.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará propuesta laboral que será conveniente examinar bien a fondo. Amor: la relación recuperará la armonía perdida por discusión que no llega a nada.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto le llenará de entusiasmo porque mostrará su creatividad. Amor: calidez, unión física plena y gestos agradables generarán un nuevo comienzo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su instinto para negociar estará en alza. Aún con riesgos, ganará. Amor: un tema del que no se quiere hablar en la relación, será causa de problemas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: si deja de lado los datos poco importantes, surgirá un proyecto genial. Amor: si deja de lado las exigencias, la armonía llegará y habrá nuevo comienzo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se resolverá un asunto conflictivo y la mayoría de las cosas se arreglarán. Amor: querrá sugerir cambios en la relación que implicará un nuevo compromiso.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una medida inesperada podría perjudicar los planes pero creará nuevo proyecto. Amor: si deja atrás las dudas, el rencor se disipará y podrá amar en cuerpo y alma.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. RARA VEZ ACTÚA IMPULSIVAMENTE. NECESITA EL AFECTO DE LOS DEMÁS.