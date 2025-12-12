El Club Germania vuelve a celebrar la Navidad con una nueva edición del Weihnachtsmarkt – Mercado Navideño, un encuentro que reúne cultura alemana, actividades familiares y propuestas artesanales. El evento se realizará este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en un ambiente festivo que busca inaugurar oficialmente la temporada navideña.
El mercado estará ubicado en calle Tutumo 151, Santiago de Surco, y abrirá sus puertas de 10 a.m. a 8 p.m. La entrada es libre, por lo que se presenta como una alternativa ideal para visitar en familia o con amigos.
LEE: “Navidad Peluda 2025”: feria solidaria busca apoyar a más de 50 albergues y concientizar contra maltrato animal
En esta edición participarán más de 30 emprendimientos, que ofrecerán regalos originales, productos artesanales, opciones gastronómicas y actividades para todas las edades. La feria se caracteriza por mantener un espíritu auténtico que combina tradición, creatividad y cultura.
El público podrá disfrutar de juegos, áreas de experiencia, presentaciones en vivo y una variada oferta culinaria que incluye platos típicos y postres irresistibles. Entre las opciones destacadas estará el clásico Glühwein, la tradicional bebida caliente alemana, además de galletas navideñas, panadería típica, juguetes, joyería y más.
El evento también contará con un nutrido programa cultural. El sábado se presentarán cuentacuentos, canciones navideñas y un concierto de clásicos interpretado por la banda del Colegio Humboldt.
El domingo, el público podrá disfrutar de una narración dramatizada, música en vivo con la Banda Rubik, un taller de ballet y una presentación de danza tradicional pozucina.
El domingo, el público podrá disfrutar de una narración dramatizada, música en vivo con la Banda Rubik, un taller de ballet y una presentación de danza tradicional pozucina.
Con esta propuesta, el Club Germania busca ofrecer una experiencia completa que combine tradición navideña, diversión y actividades para grandes y chicos, consolidando al Weihnachtsmarkt como uno de los mercados más esperados del mes de diciembre.
