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Mobutu Sese Seko abandona Zaire tras más de tres décadas en el poder, escoltado por militares mientras se dirige hacia un avión presidencial. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Mobutu Sese Seko abandona Zaire tras más de tres décadas en el poder, escoltado por militares mientras se dirige hacia un avión presidencial. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 16 de mayo, pero de 1997, el presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, abandona el poder tras más de 30 años de dictadura.

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