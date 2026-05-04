Un crucero, con un posible foco de hantavirus, no ha sido autorizado para atracar en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, y sus pasajeros no podrán desembarcar como una medida para “proteger a la población caboverdiana”, indicaron las autoridades sanitarias del país.

“En coordinación con otras autoridades (...), no se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia”, dijo en la noche del domingo la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, a la emisora pública Radio de Cabo Verde.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el domingo de tres muertes vinculadas a este posible foco de infección por hantavirus, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo, en un crucero en el Atlántico. Este barco, el MV Hondius, cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde.

Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

“Aunque sea raro, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves”, indicó la OMS.

“Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tribulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus”, agregó.

Vista general del crucero MV Hondius atracado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. (Foto: AFP) / -

Organizar la evacuación

Según la fuente conocedora del caso, están en curso conversaciones para decidir sobre el traslado de otras dos personas enfermas a un hospital de Cabo Verde, para ser puestas en aislamiento, tras lo cual el barco podría reanudar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Por su parte, la OMS indicó que está “facilitando la coordinación” entre los países y los operadores del barco para “organizar la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas”. Además, elogió “la rapidez de las medidas tomadas y la buena coordinación entre las partes implicadas”.

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