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Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius atracado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. Foto: AFP
Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius atracado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. Foto: AFP
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Por Agencia AFP

Un crucero, con un posible foco de hantavirus, no ha sido autorizado para atracar en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, y sus pasajeros no podrán desembarcar como una medida para “proteger a la población caboverdiana”, indicaron las autoridades sanitarias del país.

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