Trabajadores de la Cruz Roja de Uganda evacuan el cuerpo de una presunta víctima de ébola en Kampala, el 26 de mayo de 2026. (Badru KATUMBA / AFP)
Trabajadores de la Cruz Roja de Uganda evacuan el cuerpo de una presunta víctima de ébola en Kampala, el 26 de mayo de 2026. (Badru KATUMBA / AFP)
/ BADRU KATUMBA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Uganda declaró este martes el país como “libre de ébola”, después de completar la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para notificar el fin del brote que se propagó al territorio ugandés desde la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde fue declarado el pasado 15 de mayo.

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