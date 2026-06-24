Francia ha detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del ébola, correspondiente a un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), zona donde el virus se encuentra en circulación activa, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

El paciente fue atendido de inmediato a su llegada al territorio francés y trasladado a un centro hospitalario especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad, según las autoridades sanitarias, que precisaron en un comunicado que el médico se encuentra en estado estable.

El Ministerio de Salud subrayó que se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad sanitaria, incluyendo el aislamiento del paciente y su traslado en condiciones controladas, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de contagio.

“La situación está bajo control”, aseguró la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros al ser interrogada sobre el contagio.

Según precisó, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, sigue la evolución del caso con la “máxima vigilancia”, en coordinación con las autoridades sanitarias competentes.

Francia dispone de infraestructuras especializadas para el manejo de enfermedades altamente contagiosas, con unidades hospitalarias dotadas de sistemas de presión negativa y estrictas medidas de bioseguridad, subrayó el Ministerio de Salud.

Paralelamente, se ha puesto en marcha una investigación epidemiológica para identificar a las personas que pudieron haber tenido contacto con el caso confirmado. Estos contactos serán localizados por la agencia regional de salud y deberán cumplir un aislamiento domiciliario de 21 días, con seguimiento médico durante todo el periodo.

El anuncio se produce tras la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 17 de mayo, en respuesta a la circulación del virus en el este de la RDC.

En este contexto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) mantiene su evaluación de riesgo como bajo para viajeros que se desplazan a zonas de transmisión activa y muy bajo para la población general en Europa.

Las autoridades han reforzado asimismo el sistema de seguimiento sanitario para cooperantes franceses que regresan de zonas de riesgo, concluyó el Ministerio en su nota.