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Un trabajador sanitario se mira en el espejo durante la visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a un nuevo centro de tratamiento del ébola en Bunia, al noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026. Foto: GLODY MURHABAZI / AFP / referencial
Un trabajador sanitario se mira en el espejo durante la visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a un nuevo centro de tratamiento del ébola en Bunia, al noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026. Foto: GLODY MURHABAZI / AFP / referencial
/ GLODY MURHABAZI
Por Agencia EFE

Francia ha detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del ébola, correspondiente a un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), zona donde el virus se encuentra en circulación activa, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

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