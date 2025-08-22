Corea del Sur realiza tiros de advertencia cerca de la frontera con el Norte

Corea del Sur confirmó el sábado que realizó disparos de advertencia a inicios de la semana cerca de la frontera con el Norte, en respuesta a una breve intrusión norcoreana.

Pyongyang denunció los disparos como una “grave provocación” y alegó que esto podría aumentar la tensión a un nivel “incontrolable”.

El enfrentamiento ocurrió el martes mientras los soldados norcoreanos trabajaban para sellar permanentemente la frontera fortificada que divide la península, informó el medio estatal KCNA, que citó un comunicado del teniente general del ejército, Ko Jong Chol.

El ejército surcoreano afirmó el sábado que varios soldados del Norte cruzaron la frontera en la Zona Desmilitarizada que separa a ambos países, lo que llevó a sus tropas a hacer los disparos de advertencia.

Los militares norcoreanos se retiraron poco después, añadió el ejército del Sur, al precisar que vigila “de cerca los movimientos de las tropas norcoreanas”.

Ko calificó el incidente como una “grave provocación” y afirmó que el ejército surcoreano utilizó una ametralladora para disparar más de 10 tiros de advertencia a los soldados del Norte.

“Este es un muy serio preludio que inevitablemente conducirá la situación en la zona fronteriza, donde un gran número de fuerzas están situadas en confrontación una con la otra, a una fase incontrolable”, advirtió Ko.

El último enfrentamiento entre los dos archirrivales había ocurrido a inicios de abril cuando las fuerzas surcoreanas hicieron disparos de advertencia luego de que unos 10 soldados norcoreanos cruzaran brevemente la frontera.