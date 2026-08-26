Vista aérea de viviendas dañadas en Trishuli Bazar tras una inundación repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA).
Vista aérea de viviendas dañadas en Trishuli Bazar tras una inundación repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA).
Por Redacción EC

Nepal sufrió este miércoles una inmensa inundación que ha golpeado con fuerza el norte del país, especialmente el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, cerca de la frontera con el Tíbet, en China, y que deja, por el momento, al menos 160 muertos y más de 700 desaparecidos. La principal hipótesis del origen de la tragedia es un desprendimiento de nieve y roca en las montañas.

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