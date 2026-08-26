Nepal sufrió este miércoles una inmensa inundación que ha golpeado con fuerza el norte del país, especialmente el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, cerca de la frontera con el Tíbet, en China, y que deja, por el momento, al menos 160 muertos y más de 700 desaparecidos. La principal hipótesis del origen de la tragedia es un desprendimiento de nieve y roca en las montañas.

Las imágenes de satélite de la región antes y después del suceso, proporcionadas por Planet Labs y analizadas por la agencia Reuters, mostraban una ladera de montaña de un verde exuberante ahora sepultada bajo escombros y sedimentos de color marrón.

“Se ha confirmado que una parte considerable de la lengua del glaciar colapsó, lo que desencadenó el suceso -probablemente incluyendo o arrastrando consigo una cantidad considerable de rocas y sedimentos”, dijo Vikram Gupta, especialista en ingeniería geológica y profesor de la Universidad de Sikkim, India.

Esta combinación de imágenes satelitales muestra una vista aérea del río Trishuli el 23 de agosto de 2026 (arriba) y después de la inundación del 26 de agosto de 2026. (Foto de Handout / 2026 Planet Labs PBC / AFP). / HANDOUT

La Oficina de Turismo de Nepal reporta a 384 viajeros, incluidos 291 nacionales extranjeros y 93 nacionales nepalíes, como desaparecidos tras la inundación repentina en el río Bhote Koshi, en la frontera con El Tíbet.

Fue impresionante la cantidad de agua que bajó de los cerros.… — Janosik García (@Janosikgarcia) August 26, 2026

El geocientífico Dan Shugar, profesor asociado de la Universidad de Calgary, señaló que las imágenes parecían indicar que se había derretido una gran cantidad de nieve en las 24 horas previas al desastre.

“Algunos de los glaciares del valle estaban cubiertos de nieve ayer y hoy se ven en su mayor parte como hielo desnudo. Así que, en otras palabras (y aún no he visto ningún dato de las estaciones meteorológicas), probablemente hizo calor”, dijo a Reuters.

Los rescatistas utilizan una excavadora para transportar a las víctimas y sobrevivientes por las calles sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas y el deslizamiento de tierra en Devghat, distrito de Nuwakot, Nepal. (PRAKASH MATHEMA / AFP). / PRAKASH MATHEMA

La agencia nepalí de gestión de desastres señaló que los datos satelitales de Planet Labs indican que un “desprendimiento de nieve y rocas” en la frontera entre Nepal y China podría haber causado las inundaciones, indicó por su parte la agencia AFP.

Mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) determinó que el evento registrado inicialmente el miércoles como un terremoto de magnitud 4,4 en Nepal fue en realidad generado por un deslizamiento de tierra, en medio del desastre, reportó EFE.

Inicialmente, las autoridades de Nepal habían dicho que ese sismo había dado origen al enorme deslave.

Un residente camina por una calle cubierta de lodo tras las inundaciones repentinas y el deslizamiento de tierra en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de PRAKASH MATHEMA / AFP). / PRAKASH MATHEMA

Pero el USGS, con sede en Virginia, explicó en una actualización a las 02:52 GMT que un análisis adicional de las ondas sísmicas de largo período mostró que la energía sísmica no fue producida por un terremoto.

Además, el USGS actualizó el evento a magnitud 5,2, clasificado como deslizamiento, y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, Nepal.

La ubicación del evento fue estimada a partir de imágenes satelitales, detalló.

La riada arrasó localidades enteras en Nepal y un video de seguridad verificado por la AFP muestra un edificio de varios pisos barriendo por un torrente de lodo mientras sus habitantes intentan huir en el lado chino de la frontera.

Rescatistas transportan en brazos a un sobreviviente de las inundaciones, tras las crecidas repentinas y el deslizamiento de tierra ocurridos en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de PRAKASH MATHEMA / AFP). / PRAKASH MATHEMA

La policía de Nepal informó que recuperó 157 cuerpos, mientras los rescatistas intentan encontrar supervivientes en una zona montañosa y de difícil acceso, en las estribaciones del Himalaya.

Los medios estatales chinos informaron más temprano de “numerosas víctimas” tras la catástrofe y después dieron un balance preliminar de tres muertos y 265 desaparecidos.

No estaba claro por el momento si había alguna superposición entre las cifras chinas y las anunciadas por Nepal, ya que la cadena estatal china CCTV indicó que los datos de las víctimas aún están en proceso de verificación.

“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot.

“Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, añadió.

Nepal es un país empobrecido que atrae a muchos visitantes por sus rutas de senderismo y su Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil informó que cerca de 403 turistas, 341 de ellos extranjeros, siguen sin ser localizados.

La Oficina de Turismo de Nepal informó que entre este grupo hay 142 indios y viajeros de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y Corea del Sur.