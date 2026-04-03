Un atacante suicida que viajaba en un vehículo cargado con explosivos mató al menos a tres mujeres y dos niños en una vivienda del noroeste de Pakistán en la noche del jueves, informaron las autoridades.

El ataque tuvo lugar en Bannu, un distrito de la conflictiva provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, situada junto a las antiguas zonas tribales autónomas del país.

“Al parecer, el atacante suicida tenía la intención de atacar la comisaría, pero, en su prisa, impactó contra una vivienda civil antes de llegar a ella”, aseguró este viernes a la AFP Muhamad Sajjad Khan, un oficial de la policía local.

Al menos tres mujeres y dos niños fallecieron en el incidente, mientras que cuatro personas resultaron heridas, añadió.

El subcomisionado de Bannu, Ikramullah Khan, confirmó el número de víctimas mortales a la AFP.

Personal médico afgano sube un cadáver a una ambulancia tras los presuntos ataques aéreos pakistaníes contra el Centro de Servicios de Rehabilitación Secundaria en Kabul, el 16 de marzo de 2026. (Foto de Wakil KOHSAR / AFP). / WAKIL KOHSAR

Ningún grupo ha reivindicado aún la autoría del ataque.

Sin embargo, los talibanes pakistaníes TTP, un grupo militante que ha intensificado sus ataques en Pakistán desde que el talibán regresó al poder en la vecina Afganistán en 2021, apuntan habitualmente a las fuerzas de seguridad en la región.

Islamabad acusa a Kabul de no erradicar a los milicianos que se refugian en territorio afgano mientras se preparan para lanzar ataques contra Pakistán, una acusación que el gobierno talibán niega. Ambos están inmersos en un conflicto.