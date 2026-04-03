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Varias personas limpiaron los escombros de un edificio dañado tras un atentado suicida con coche bomba. (Photo by Karim ULLAH / AFP)
Varias personas limpiaron los escombros de un edificio dañado tras un atentado suicida con coche bomba. (Photo by Karim ULLAH / AFP)
/ KARIM ULLAH
Por Agencia AFP

Un atacante suicida que viajaba en un vehículo cargado con explosivos mató al menos a tres mujeres y dos niños en una vivienda del noroeste de Pakistán en la noche del jueves, informaron las autoridades.

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