00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Restos del avión de carga Boeing 737 de la aerolínea privada K2 Airways, que había desaparecido la noche anterior en el mar Arábigo con cinco tripulantes a bordo. Foto: EFE/Autoridad Aeroportuaria de Pakistán
Restos del avión de carga Boeing 737 de la aerolínea privada K2 Airways, que había desaparecido la noche anterior en el mar Arábigo con cinco tripulantes a bordo. Foto: EFE/Autoridad Aeroportuaria de Pakistán
Por Agencia EFE

Las autoridades paquistaníes continúan este viernes la búsqueda de los cinco tripulantes del avión de carga de K2 Airways que se estrelló en la noche del martes en el mar Arábigo, un siniestro cuyas causas son materia de investigación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.