Médico forense de Minneapolis declara la muerte de Alex Pretti como homicidio

El enfermero estadounidense Alex Pretti. (HANDOUT / Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos / AFP)

El enfermero estadounidense Alex Pretti. (HANDOUT / Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El médico forense del condado de Hennepin, en Minneapolis (Minnesota), declaró este lunes como homicidio la muerte de Alex Pretti, el enfermero asesinado el pasado 24 de enero por agentes de inmigración.

