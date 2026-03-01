Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de subir al Marine One al salir del Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de enero de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / referencial
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la operación lanzada en la víspera para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto.

