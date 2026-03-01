Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, se exhibe junto a banderas iraníes, velas y un libro de condolencias en el complejo de la mezquita Ahlul Bait, mientras los fieles musulmanes rezan en su memoria en Ciudad del Cabo el 1 de marzo de 2026. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El Ejército israelí dijo este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán con intermediación estadounidense.

