La ciudad de Teherán sufre una nueva tanda de ataques este domingo por parte de la aviación israelí, según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado en su canal en Telegram y, al parecer, están afectando a zonas de la ciudad donde se encuentran sedes oficiales.

De hecho, la Media Luna Roja Iraní anunció este domingo que fuerzas estadounidenses e israelíes están bombardeando su sede en Teherán, según informó Irib, la televisión estatal iraní en su canal de X.

Los impactos afectan además a los alrededores del edificio de la Media Luna Roja y de los hospitales capitalinos de Jatam al-Anbiya, Motahari y Behzisti.

El ejército israelí afirmó haber comenzado a atacar objetivos en el interior de Teherán, un día después de que un ataque conjunto estadounidense-israelí matara al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. (Foto: AFP)

Los ataques también se dirigieron “de forma intensa” contra el edificio de la televisión estatal iraní en Teherán, según el diario saudí Al-Arabiya.

La organización sanitaria ha recomendado a los ciudadanos que eviten los desplazamientos ante la oleada de explosiones, la mayor de las registradas en Teherán desde que comenzó el conflicto.

Varias detonaciones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital iraní, tal y como muestran las imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad, que han sentido como los edificios han temblado durante unos segundos.

“Por primera vez desde el inicio de la Operación ‘León Rugiente’: Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán” , escribió el organismo castrense israelí.

“La Fuerza Aérea de Israel, guiada por la inteligencia de las FDI, ha iniciado una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán”, añadió.

También la agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó en Telegram de que se ha escuchado “el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán”, una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas díez explosiones en total que han sacudido la ciudad, según han podido presenciar los corresponsales de EFE en la capital.

Durante el ataque se han oído también gritos de personas y el llanto de varios niños asustados por la intensidad del bombardeo, además de detectarse un fuerte a olor a humo.

Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de Teherán informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en esa provincia, que han causado la muerte de 57 personas.

VIDEO RECOMENDADO

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

SOBRE EL AUTOR