Una imagen de video publicada por el ejército de Israel el 1 de marzo de 2026 muestra ataques a gran escala contra "la sede del régimen terrorista iraní" en Teherán, Irán. (AFP).
Por Agencia EFE

La ciudad de Teherán sufre una nueva tanda de ataques este domingo por parte de la aviación israelí, según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado en su canal en Telegram y, al parecer, están afectando a zonas de la ciudad donde se encuentran sedes oficiales.

