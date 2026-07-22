icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.