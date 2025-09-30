El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras hace un anuncio sobre los medicamentos recetados en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Agencia AFP
Agencia AFP

Trump dice que si no gana el Nobel de la Paz será “un insulto” para Estados Unidos
El presidente dijo el martes que sería un “insulto” para Estados Unidos que él no recibiera el por su supuesto papel en la resolución de varias guerras.

“¿Recibirás el Premio Nobel?”, se preguntó Trump, y luego se contestó a sí mismo: “Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada”. Pero no recibir el galardón “sería un gran insulto para nuestro país”, añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses.

Trump desea recibir el Premio Nobel de la Paz, un galardón que recibió una persona que él detesta sobremanera: el expresidente demócrata, Barack Obama.

El presidente republicano destacó que ha terminado siete guerras, en alusión a conflictos que no llegan a esa condición bélica. Y ahora, tras el acuerdo de paz para Gaza con , Trump afirma haber solucionado una guerra más.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos reiteró su deseo de reunir a y y anotarse otro tanto.

