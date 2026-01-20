El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE.UU., el 15 de enero de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE.UU., el 15 de enero de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum / POOL)
/ Samuel Corum / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

EE.UU. advierte a Europa que no use su “bazuca comercial”
EE.UU. advierte a Europa que no use su “bazuca comercial”

EE.UU. advierte a Europa que no use su “bazuca comercial”

El enviado comercial de Estados Unidos advirtió el martes a los países europeos que “no sería prudente” recurrir a su mecanismo de defensa económica, la llamada “bazuca comercial”, para responder a la amenaza de de tomar el control de .

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a usar el instrumento contra la coerción de la Unión Europea (UE) después de que Trump amenazara con aplicar aranceles de hasta el 25 % a ocho países europeos que se oponen a su plan.

Francisco Sanz

“Cada país hará lo que sea mejor para sus intereses nacionales”, declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a un pequeño grupo de periodistas en la cumbre de Davos.

“Y eso tiene consecuencias naturales”, afirmó, añadiendo que recurrir al instrumento contra la coerción “no sería prudente”, haciéndose eco de lo que dijo el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La UE nunca ha recurrido a este instrumento, cuyo objetivo es responder a los países que utilizan presiones económicas, como los aranceles, para intentar influir en decisiones políticas.

Algunos responsables europeos quieren negociar con Estados Unidos mientras que otros instan a la UE a plantar cara al “chantaje” sobre Groenlandia, un territorio autónomo danés.

Un barco patrullero de la clase Knud Rasmussen de la Armada Real Danesa fondeado frente al puerto de Nuuk, Groenlandia. Foto: EFE/ Julio Cesar Rivas
Un barco patrullero de la clase Knud Rasmussen de la Armada Real Danesa fondeado frente al puerto de Nuuk, Groenlandia. Foto: EFE/ Julio Cesar Rivas

Desde que volvió a la Casa Blanca, Trump argumenta que “necesita” esta isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico.

Ocho países europeos manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración la semana pasada.

Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)

