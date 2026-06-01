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En una fotografía obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 3 de julio de 2012, se observa un misil iraní de corto alcance Fateh lanzado durante unos ejercicios militares denominados Gran Profeta-7. (FOTO referencial, AFP/ISNA).
En una fotografía obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 3 de julio de 2012, se observa un misil iraní de corto alcance Fateh lanzado durante unos ejercicios militares denominados Gran Profeta-7. (FOTO referencial, AFP/ISNA).
/ ARASH KHAMOUSHI
Por Agencia EFE

El Ejército de Estados Unidos interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra tropas del país norteamericano en Kuwait, informó este lunes el Comando Central estadounidense.

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