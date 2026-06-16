La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton afirmó este martes que el expresidente demócrata Joe Biden cometió un “terrible error” al no retirarse antes de la carrera por la reelección, y lo responsabilizó de la victoria de Donald Trump en 2024.

“Cometió un terrible error para sí mismo, para su legado y para el país”, declaró la también ex primera dama durante un foro celebrado en Nueva York.

Clinton, derrotada por Trump en las presidenciales de 2016, sostuvo que si Biden hubiera anunciado un año antes de los comicios que no buscaría la reelección, el Partido Demócrata habría tenido tiempo para impulsar a un candidato capaz de vencer al republicano.

Sin embargo, Biden abandonó la contienda en julio de 2024, a tres meses de las elecciones, en medio de crecientes presiones dentro de su partido y dudas sobre su capacidad para continuar en el cargo a sus 81 años.

El entonces presidente cedió la candidatura a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas el 3 de noviembre de 2024 tras una campaña de apenas 100 días.

Las declaraciones de Clinton coinciden con la gira de promoción del libro de la ex primera dama Jill Biden, en la que defiende la gestión de su esposo.

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