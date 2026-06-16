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El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden; y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton. (Kamil KRZACZYNSKI / Charly TRIBALLEAU / AFP)
El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden; y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton. (Kamil KRZACZYNSKI / Charly TRIBALLEAU / AFP)
Por Agencia EFE

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton afirmó este martes que el expresidente demócrata Joe Biden cometió un “terrible error” al no retirarse antes de la carrera por la reelección, y lo responsabilizó de la victoria de Donald Trump en 2024.

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