El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes a la AFP que el uranio de Irán estaría “perfectamente controlado” en el marco de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Teherán.

“Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo”, dijo Trump en una entrevista telefónica consultado sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido de Irán.

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El mandatario consideró el cese del fuego una “victoria total y completa. Cien por ciento. Sin lugar a dudas”.

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