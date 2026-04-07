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El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, DC. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, DC. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes a la AFP que el uranio de Irán estaría “perfectamente controlado” en el marco de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Teherán.

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