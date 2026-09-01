icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preside un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 31 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ANNABELLE GORDON)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preside un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 31 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ANNABELLE GORDON)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que no intenta “forzar” a Irán a negociar, expresó confianza en la posición de Washington en el conflicto e instó al pueblo iraní a sublevarse contra el régimen de Teherán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.