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Un ataque con drones iraníes interceptados en territorio de Kuwait, el 2 de septiembre de 2026. (Captura de X @hehe_samir)
Un ataque con drones iraníes interceptados en territorio de Kuwait, el 2 de septiembre de 2026. (Captura de X @hehe_samir)
Por Agencia EFE

El Ejército de Kuwait dijo a primeras horas de este miércoles que sus sistemas de defensa aéreos están interceptando drones procedentes de Irán, en una noche marcada por la retaliación de Teherán contra bases estadounidenses en la región.

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