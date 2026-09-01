El Ejército de Kuwait dijo a primeras horas de este miércoles que sus sistemas de defensa aéreos están interceptando drones procedentes de Irán, en una noche marcada por la retaliación de Teherán contra bases estadounidenses en la región.
“Las defensas aéreas kuwaitíes se enfrentan a ataques de aviones no tripulados hostiles, como consecuencia de la condenable agresión de Irán”, comunicó el Ejército en un mensaje de X.
A lo largo de la noche, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Jordania y en Bahréin como respuesta a los bombardeos previos de Estados Unidos sobre su territorio.
Se trata del segundo cruce de ataques en apenas dos días, después de un mes sin que trascendiera ningún bombardeo ni agresión armada entre ambos países.
EE.UU. retomó los ataques el pasado domingo al bombardear la isla iraní de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque en el que murieron dos personas.
Irán atacó el lunes 31 de agosto objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio en represalia por los bombardeos de Estados Unidos sobre una isla en el estrecho de Ormuz, en el primer intercambio de fuego entre ambos países en un mes. (AFP)
SOBRE EL AUTOR
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Ver más