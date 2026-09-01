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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos quiere que haya “mucha inversión” de su país en Venezuela, aseguró este martes el secretario de Energía, Chris Wright, tras su llegada a la nación sudamericana, donde se prevé que participe en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron, cuatro días después del anuncio de un histórico macroacuerdo petrolero.

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