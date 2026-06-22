El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país tiene el “control total” sobre el estrecho de Ormuz, pese a la confusión que rodea actualmente la situación en el paso marítimo, después de que Irán asegurara que lo ha vuelto a cerrar por los bombardeos israelíes sobre objetivos de la milicia Hezbolá en suelo libanés.

“Tenemos el control total del estrecho; contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo. Creo que nuestro bloqueo tuvo más impacto que lanzar bombas”, dijo Trump -en un acto celebrado el lunes en la Casa Blanca- después de que el sábado Irán anunciara el cierre de Ormuz tras otra jornada de violencia en el sur de el Líbano.

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Las declaraciones de Trump han estado en línea con lo dicho en las últimas horas por representantes de su Gobierno, entre ellos su vicepresidente, JD Vance, quien aseguró en Suiza, donde participó en las negociaciones con Irán, que los mercantes siguen empleando rutas para navegar a través del estrecho.

A su vez, Trump volvió hoy a advertir al Gobierno de los ayatolás sobre los compromisos que adoptaron en el memorando de entendimiento bilateral que se firmó la semana pasada y que ha pausado el conflicto y abierto una ventana de sesenta días para que ambas partes logren un acuerdo de paz que incluya las nuevas directrices que regirán el programa nuclear iraní.

“Si Irán no cumple con el acuerdo o no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer”, aseguró el jefe de Estado al ser preguntado sobre si aún pensaba en retomar los ataques militares en caso de que Teherán no cumpla con su parte del trato.

Trump también quiso quitar peso a las palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha advertido que no retirará tropas de las zonas ocupadas en el sur de el Líbano.

La postura de Israel podría seguir complicando las negociaciones con Teherán, que ya retrasó el inicio de las negociaciones en Suiza el viernes, debido a los ataques lanzados sobre suelo libanés.

“¿Que qué voy a hacer (al respecto)? Aun no lo sé. Pero soy alguien que resuelve problemas. Los soluciono muy rápido, incluso con Bibi (Netanyahu)”, zanjó el presidente estadounidense.

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Los iraníes recibieron con alivio el anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra y sobre todo esperan que el fin de las hostilidades ayude a mejorar la paupérrima situación económica del país y por ende sus vidas. (EFE)

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