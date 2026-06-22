00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 22 de junio de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 22 de junio de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país tiene el “control total” sobre el estrecho de Ormuz, pese a la confusión que rodea actualmente la situación en el paso marítimo, después de que Irán asegurara que lo ha vuelto a cerrar por los bombardeos israelíes sobre objetivos de la milicia Hezbolá en suelo libanés.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.