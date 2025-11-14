¿Obesidad y diabetes como causa de rechazo de visas?: la orden que dio Marco Rubio a funcionarios de EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos ha informado a funcionarios de embajadas y consulados que condiciones de salud como la obesidad, diabetes o algunos niveles de incapacidad serán causas de inelegibilidad para las visas de inmigrantes. Tal decisión busca reducir potenciales cargas adicionales al sistema de salud del país.

El medio KFF Health News tuvo acceso a un memorándum enviado a funcionarios por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que señalaba que el sobrepeso y otras enfermedades deben ser consideradas de forma decisiva al momento de otorgar visados a largo plazo porque “pueden requerir una atención prolongada”.

El mensaje también indicaba que los candidatos a la visa estadounidense debían demostrar que estaban en capacidad de cubrir sus gastos médicos sin recurrir a ayudas estatales al llegar al país norteamericano.

El diario The Washington Post confirmó la veracidad del documento y tuvo acceso a una copia de este, señalando que fue emitido el 6 de noviembre. El medio estadounidense indicó que el cable enviado por Rubio sugería tomar en cuenta la obesidad debido a que podía provocar apnea del sueño, hipertensión arterial e incluso cuadros depresivos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió a sus consulados establecer criterios más estrictos para filtrar los visados tomando en cuenta condiciones médicas. (Fadel SENNA / POOL / AFP) / FADEL SENNA

“Deben considerar la salud del aplicante (…) Ciertas condiciones médicas, entre las que se incluyen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cánceres, diabetes y condiciones de salud mental, pueden requerir cientos de miles de dólares en cuidados”, señalaba el mensaje.

La medida gubernamental no ha estado libre de polémica, pues fuentes del gobierno de Estados Unidos indicaron a “The Washington Post” que el memorándum fue escrito por el departamento presidido por Rubio sin haber sido revisado por los especialistas pertinentes, como dicta el protocolo.

Los críticos con la gestión de Donald Trump han señalado que la directiva enviada a los consulados se enmarca en el plan de limitación de la inmigración del presidente estadounidense.

Otros factores a tener en cuenta por los consulados según la directriz son la evaluación del estado de salud de los familiares del solicitante de visado, si se ha superado la edad de jubilación y en qué condiciones se encuentran las personas que dependen de ellos.

DATO Los países con mayor cantidad de población obesa son en su mayoría naciones insulares del Pacífico, con cifras superiores al 50%, aunque estos tienen poblaciones relativamente pequeñas.

Sin embargo, entre los países con poblaciones grandes, Estados Unidos es el que cuenta con la tasa de obesidad más alta del mundo con más del 42% de sus 330 millones de habitantes viviendo con esa condición. Le siguen México (37%), Kuwait (34%), Egipto (32%) y Chile (31%).

Casos similares y detalles

La salud es un aspecto que puede suponer restricciones para la entrega de visados en los países desarrollados. La detección de enfermedades e infecciones como la tuberculosis, las dolencias crónicas y el cáncer con diagnóstico son causas habituales para la denegación de visas.

A diferencia del planteamiento estadounidense, las directrices de los territorios que se muestran más minuciosos con la evaluación médica no aluden tan directamente al sobrepeso o la obesidad como elementos para la denegación de visas, aunque sí consideran relevantes condiciones médicas que puedan estar estrechamente relacionadas.

En términos generales, países que piden evaluaciones detalladas y son particularmente exigentes con estas, como Canadá o Australia, enfocan el filtro médico en función de si el postulante aspira a una permanencia prolongada y evalúan que no suponga un riesgo para la salud pública ni una carga excesiva para los servicios públicos.

Australia

El gobierno australiano establece que las solicitudes de visas permanentes y provisionales requieren un examen médico general para todas las edades y los análisis clínicos adicionales varían según el rango de edad.

La evaluación es más detallada para los mayores de 15 años, pues deben someterse a radiografías de tórax, pruebas de descarte de VIH y exámenes para evaluar la salud renal. Dependiendo del grado de incidencia de enfermedades como la hepatitis (B y C) o la tuberculosis en el país de procedencia, las autoridades migratorias de Australia pueden solicitar pruebas de descarte.

Cremorne Point, Sydney, Australia / Brook Attakorn

Los solicitantes de visas temporales tienen menos restricciones y en muchos casos no requieren evaluaciones médicas, pero estas se pueden solicitar por condiciones individuales específicas y también en función del grado de riesgo para distintas enfermedades que el gobierno de Australia otorga a cada país de origen. Otros requerimientos para los postulantes son algunas vacunas.

El país suele denegar el visado por condiciones que puedan significar un riesgo para la salud de sus ciudadanos o supongan un alto coste para los servicios sociales. Condiciones ligadas a la obesidad pueden encontrarse en estos casos, aunque el gobierno australiano sostiene que el 99% de los solicitantes de visado pasan la evaluación médica.

Según la firma de abogados Australian Migration Lawyers, las condiciones médicas que más frecuentemente provocan la denegación de visados son: tuberculosis, VIH, hepatitis, cáncer, discapacidad intelectual y problemas de salud mental.

Canadá

El gobierno canadiense establece tres criterios básicos para la inadmisibilidad médica al solicitar el visado: peligro para la salud pública, peligro para la seguridad pública y una carga excesiva para los servicios sanitarios o sociales. Esto será determinado por un examen médico.

La evaluación requerida por las autoridades migratorias incluye la presentación del historial médico y una evaluación de los hábitos relacionados a la salud; además del examen físico de rigor, que involucra al cuerpo en general e incluye el estado del corazón, la visión y la capacidad pulmonar, entre otras cosas. También se solicitan análisis de sangre y orina, radiografías de tórax, el historial de vacunas y una prueba de salud mental.

Vista aérea del Rogers Arena en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el 2 de mayo de 2024. (Foto de Sebastien ST-JEAN / AFP). / SEBASTIEN ST-JEAN

El examen no puede ser realizado por cualquier médico, pues debe realizarse por un profesional acreditado por el servicio de inmigración canadiense. En el caso de Perú, el portal del gobierno canadiense cita a cinco médicos facultados para llevar a cabo la evaluación.

Si un postulante a una visa permanente es considerado como una potencial fuente de gasto excesivo para la salud pública, tiene la posibilidad de presentar un plan de mitigación. En este, el solicitante deberá explicar de forma detallada cómo cubrirá y asumirá los gastos de sus necesidades médicas.

El umbral para el costo de demanda excesiva establecido por Canadá para los migrantes es de 135.810 dólares canadienses, equivalentes a unos 96.700 dólares estadounidenses, en un periodo de cinco años.