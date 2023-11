Sam Altman, quien hace solo un año sorprendió al mundo de la mano de OpenAI, su entonces pequeña empresa tecnológica especializada en inteligencia artificial generativa, volvió a ser noticia en los últimos días, pero esta vez debido a un sorpresivo y poco claro despido de su propia compañía por decisión del consejo administrativo.

Desde el viernes 17 la situación no ha hecho más que empeorar. Incluso después de echar a Altman, OpenAI intentó ficharlo de vuelta ante la protesta de su planilla.

Al no lograrlo, el 90% de sus empleados han amenazado en las últimas horas con renunciar. Y para añadir más morbo al asunto, el gigante tecnológico —y accionista en OpenAI— Microsoft apareció inesperadamente para fichar a Altman y ahora se tiene pocas certezas sobre el papel que jugará esta celebridad del mundo tecnológico.

- El inicio del problema -

Para entender mejor la situación retrocedamos hasta el jueves 16. Ese día, el cofundador y científico jefe de OpenAI, Ilya Sutskever, le escribió a Altman para avisarle sobre una reunión de directorio programada para las 3 p.m. del día siguiente.

Sutskever ya le había adelantado a Mira Murati, directora de tecnología de la compañía, que el plan era despedir a Altman y nombrarla a ella CEO interina.

El viernes, Altman se conectó a la videollamada por Google Meet y recibió la noticia: estaba despedido. Luego fue el turno de Greg Brockman, cofundador y presidente de Open AI, a quien le anuncian que sería retirado del consejo administrativo.

Menos de diez minutos después la compañía anuncia el despido de ambos y la designación de Murati como CEO interina. En el comunicado, la junta aseguraba que “la salida del Sr. Altman se produce tras un proceso de revisión deliberante que concluyó que no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con la junta, lo que obstaculizó su capacidad para ejercer sus responsabilidades. La junta ya no confía en su capacidad para seguir liderando OpenAI”.

La noticia sorprendió enormemente al mundo tecnológico, debido a la popularidad de Altman y a que tan solo una semana atrás había sido la figura estelar de la primera conferencia de desarrolladores de OpenAI.

Sin embargo, donde más fuerte resonó la noticia fue en las oficinas de Microsoft. El CEO del gigante tecnológico, Satya Nadella, no solo quedó “sorprendido” sino también furioso por el anuncio, según reveló una fuente cercana al ejecutivo a Bloomberg.

Microsoft posee el 49% de las acciones de OpenAI después de haber realizado una inversión de más de 13 mil millones de dólares en la compañía.

Pese a su enojo, Nadella confirma a través de la red social X que Microsoft mantendrá “un acuerdo a largo plazo con OpenAI (...) mantenemos nuestro compromiso con nuestro acuerdo, con Mira (Murati) y el equipo”.

- Si no vuelve, nos vamos -

La salida de Altman, sin embargo, provocó una inesperada cadena de reacción entre los trabajadores de OpenAI. A la 1:41 a. m. del sábado, tres investigadores senior renunciaron a la compañía en solidaridad con el cofundador.

Esa misma tarde se conoció que Altman había comenzado a negociar con potenciales inversionistas para fundar una nueva empresa de IA junto a Brockman.

En respuesta, Microsoft y otros inversores comenzaron a presionar a la junta de OpenAI para que recupere a Altman. Pero la reunión fracasa y Altman explica en sus redes que solo volvería si la compañía experimentara cambios significativos en su gobernanza.

Esa misma tarde el director de operaciones de OpenAI, Brad Lightcap, envía un memorando interno asegurando que la salida de Altman no se debió a un mal manejo de la compañía sino a “una ruptura de las comunicaciones con la junta directiva”.

Para el domingo 19 todo el mundo tecnológico seguía pendiente de cómo avanzaría el drama entre Altman y OpenAI. Esa misma tarde Bloomberg informaba que las conversaciones entre ambos lados se habían estancado y cerca de la medianoche Sutskever confirmaba a la compañía que Altman no volvería como CEO.

En reacción a este anuncio docenas de empleados de OpenAI renuncian a la compañía, según el medio “The Information”.

- Microsoft y un nuevo giro -

Sin Altman de regreso, la junta de OpenAI nombra como nuevo CEO interino al cofundador de la plataforma de streaming Twitch, Emmett Shear. Nadella vuelve a tuitear esa madrugada reafirmando el compromiso de Microsoft con OpenAI y esperando “conocer a Shear y al nuevo equipo de liderazgo de OpenAI para trabajar con ellos”.

Lo que nadie esperaba, sin embargo, era la carta bajo la manga que poseía el CEO. “Estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Sam Altman y Greg Brockman, junto con sus colegas, se unirán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA”, anunció en la misma publicación Nadella.

A lo largo de la mañana del lunes 20 Murati, Lightcap y el propio Sutskever publican mensajes lamentando la situación y la partida de Altman de OpenAI.

Sorprende, especialmente, las palabras del científico jefe quien lamenta “profundamente mi participación en las acciones del consejo. Nunca intenté dañar a OpenAI. Amo todo lo que hemos construido juntos y haré todo lo que pueda para volver a unir a la compañía”, según una publicación en X.

Microsoft aseguró, además, que todo trabajador de OpenAI que desee seguir a Altman mantendrá los mismos beneficios que poseía en la pequeña compañía. Esto llevó a que más de 500 trabajadores de un total de 770 de la plantilla de OpenAI amenazaran con abandonar la empresa en solidaridad con Altman. Según la misiva firmada por ellos, tomarán la decisión si la junta directiva no dimite.

En aparente respuesta a las exigencias, la madrugada de ayer los altos mandos de OpenAI, incluido el CEO interino Emmett Shear, habrían abierto una nueva ronda de negociaciones con Altman en un intento por “reunificar a la compañía”.

Los directivos se apoyarían en la alianza con Microsoft para modificar la cooperación entre ambas compañías y, en un eventual escenario, restituir a Altman en su cargo.

Sin embargo, el director de tecnología de Microsoft, Kevin Scott, recordaba a través de X que todo trabajador que decida irse de OpenAI tendrá lugar en su compañía.

En un capítulo más que se suma a los sorpresivos cambios que presenciamos durante estos últimos días, OpenAI anunció que Altman regresaba a sus filas como directos ejecutivo y nombró a una junta transitoria que pasaría a estar dirigida por Bret Taylor, ex codirector ejecutivo de Salesforce Inc.; y en la que también estarán el exsecretario del Tesoro de EE. UU., Larry Summers; y el co -fundador y director ejecutivo de Quora Inc., Adam D’Angelo.

Esta junta, según se conoció, se encargará de seleccionar hasta nueve nuevos directores, según medios estadounidenses.





