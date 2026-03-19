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Mark Rutte, secretario general de la OTAN, declaró sobre el estrecho de Ormuz e Irán en una visita a Noruega. (Foto: Agencia EFE)
Mark Rutte, secretario general de la OTAN, declaró sobre el estrecho de Ormuz e Irán en una visita a Noruega. (Foto: Agencia EFE)
/ Torbjorn Kjosvold / Forsvaret HANDOUT
Por Agencia EFE

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que los aliados mantienen “intensos debates” sobre cómo abordar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán, y se mostró confiado en que “como siempre, encontrarán una solución”.

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