Vista del Capitolio de Estados Unidos en Washington D. C., el 5 de noviembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
Vista del Capitolio de Estados Unidos en Washington D. C., el 5 de noviembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Senado de Estados Unidos da un paso importante para poner fin al largo cierre gubernamental
Resumen de la noticia por IA
Senado de Estados Unidos da un paso importante para poner fin al largo cierre gubernamental

Senado de Estados Unidos da un paso importante para poner fin al largo cierre gubernamental

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El dio un paso importante el domingo para poner fin al más largo de su historia al abrir el camino para un debate formal sobre el presupuesto destinado a las agencias federales.

Estos 40 días de cierre gubernamental han paralizado la financiación de los programas federales, han provocado el caos en los aeropuertos y han dejado a cientos de miles de empleados federales suspendidos o sin paga desde el 1 de octubre.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Legisladores republicanos y demócratas acordaron el domingo por la noche dotar de fondos al gobierno federal hasta enero, tras disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales.

PUEDES VER: Alumnos de escuelas públicas de EE.UU. recibirán lecciones de seguridad con armas de fuego

Después de ese pacto, la cámara liderada por los republicanos aprobó una votación procesal por 60 votos contra 40, que establece un límite estricto sobre cuánto tiempo más los senadores pueden discutir la medida legislativa.

Este principio de acuerdo otorga a los legisladores un máximo de 30 horas adicionales para llevar a cabo el debate antes de votar la moción, que solo necesitará 50 votos para aprobarse.

La medida tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos antes de ser presentada al , un proceso que podría tomar días.

“Parece que estamos cerca de terminar con el cierre” gubernamental, dijo Trump a periodistas al llegar a la después de pasar el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Según los legisladores, el acuerdo buscar financiar el para 42 millones de estadounidenses (uno de cada ocho), actualmente suspendido.

Vista del Capitolio de EE.UU., sede del Congreso del país en Washington, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Michael Reynolds
Vista del Capitolio de EE.UU., sede del Congreso del país en Washington, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Michael Reynolds

También incluye revertir el despido de miles de empleados federales el mes pasado y someter a votación la extensión de la ayuda para la atención médica, que vence a fin de año.

La propuesta “protegerá a los funcionarios federales contra los despidos injustificados, reincorporará a aquellos que fueron despedidos erróneamente durante el ‘shutdown’, y garantizará que los funcionarios federales reciban su salario retroactivo”, afirmó el senador demócrata Tim Kaine en un comunicado.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, votó en contra y lamentó que la extensión de las ayudas de salud sea objeto de una votación y no de una adopción directa.

“Los republicanos han pasado los últimos 10 meses desmantelando el sistema de salud, aumentando los costos y haciendo cada día más difícil para las familias estadounidenses”, dijo en la Cámara Alta.

La perspectiva de una reanudación de las operaciones en la economía más grande del mundo ayudó a mitigar las preocupaciones que persisten en los mercados, con subidas moderadas en las principales bolsas asiáticas y europeas.

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles 5 de noviembre que solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para "reducir la presión" sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC