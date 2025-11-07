Fotografía que muestra una de las entradas al Aeropuerto Ronald Reagan este jueves, en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE/Leonor Trinidad
Fotografía que muestra una de las entradas al Aeropuerto Ronald Reagan este jueves, en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE/Leonor Trinidad
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Los vuelos internacionales en EE.UU. no sufrirán afectaciones, confirma el Gobierno
Resumen de la noticia por IA
Los vuelos internacionales en EE.UU. no sufrirán afectaciones, confirma el Gobierno

Los vuelos internacionales en EE.UU. no sufrirán afectaciones, confirma el Gobierno

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El , Sean Duffy, confirmó este viernes que los vuelos internacionales no sufrirán afectaciones pese a la reducción del tráfico aéreo forzada por el .

“Los vuelos internacionales no serán afectados. Tenemos tratados internacionales que debemos respetar. Debido a esos acuerdos, no voy a afectar a los vuelos internacionales”, dijo en declaraciones a la prensa desde el aeropuerto Ronald Reagan de Washington.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El secretario agregó que hay países que “están esperando que Estados Unidos incumpla los acuerdos para ” e insistió en que es algo que no va a ocurrir.

PUEDES VER: Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre los aeropuertos con reducción de vuelos por el cierre del Gobierno

Desde este viernes, el tráfico aéreo en Estados Unidos se redujo un 10 % por orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) , el más largo de la historia del país.

Según la plataforma FlightAware, más de 800 vuelos han sido cancelados y se registran al menos 1.200 retrasos.

Las grandes aerolíneas del país, como American Airlines, United o Delta, ya anunciaron el jueves que priorizarían mantener las rutas internacionales.

Entre los aeropuertos afectados por la reducción de tráfico aéreo destacan el JFK y LaGuardia, en Nueva York; LAX, en Los Ángeles (California), y O’Hare, en Chicago (Illinois).

Fotografía de un avión de United despegando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Allison Dinner
Fotografía de un avión de United despegando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Allison Dinner

También están impactados los de Dallas y Houston (Texas), de Washington DC; los de Miami, Fort Lauderdale, Tampa y Orlando (Florida); Filadelfia (Pensilvania), Atlanta (Georgia), Boston (Massachussetts) y Newark (Nueva Jersey), entre otros.

Según estimaciones del Departamento del Tesoro, unos debido a las nuevas restricciones, que se implementaron para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El cierre de Gobierno comenzó el pasado 1 de octubre por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Senado un presupuesto que permita a las agencias federales seguir operando.

Con 38 días, este es el cierre más largo de la historia, superando el de 2018, en el primer mandato de , que finalizó tras 35 días debido al caos aéreo provocado por la escasez de controladores.

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles 5 de noviembre que solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para "reducir la presión" sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC