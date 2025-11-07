Cientos de vuelos cancelados en EE.UU. por cierre gubernamental

Cientos de vuelos fueron cancelados este viernes en Estados Unidos, en una jornada que se prevé caótica tras la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la parálisis presupuestaria.

El llamado “shutdown”, que obliga a cerrar servicios públicos federales, es el más largo de la historia de Estados Unidos, y ha dejado sin su salario a miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores, lo que provoca escasez de personal.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Unos cuarenta aeropuertos deben reducir sus operaciones, entre ellos, los tres de Nueva York, tres que dan servicio a Washington, los de Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Dallas.

PUEDES VER: Estados Unidos se prepara para el caos aéreo por el cierre del gobierno este viernes

La medida debe aplicarse de forma gradual, con un recorte inicial del tráfico aéreo de 4% y de 10% la semana próxima, si los demócratas y republicanos en el Congreso continúan sin ponerse de acuerdo sobre el presupuesto.

Hacia las 11H00 GMT, al menos 817 vuelos habían sido cancelados, según el portal especializado FlightAware, más que el total de los tres días previos.

Los aeropuertos más afectados son O’Hare en Chicago, Hartsfield-Jackson en Atlanta, Denver y Dallas-Fort Worth, según un análisis de la AFP.

American Airlines y United Airlines, dos de las principales compañías aéreas estadounidenses, informaron a la AFP que reducirán su actividad en un 4% el viernes y el fin de semana. Eso supone “alrededor de 220 vuelos cancelados cada día” para American Airlines y “menos de 200 vuelos el viernes y el sábado” para United, aseguraron.

Delta, otro operador importante, prevé alrededor de 170 cancelaciones el viernes, de “aproximadamente 5.000 salidas diarias”.

Por el momento están a salvo los vuelos internacionales de larga distancia, precisaron United y Delta.

Fotografía que muestra una de las entradas al Aeropuerto Ronald Reagan este jueves, en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE/Leonor Trinidad

United informó que las cancelaciones se concentran en “los vuelos nacionales y regionales que no conectan” con sus grandes centros de operación aeroportuarios.

El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles que habría una reducción de los vuelos a partir del viernes para rebajar “la presión” y evitar accidentes.

Cada día, más de tres millones de pasajeros toman un avión en Estados Unidos, que registra más de 44.000 diarios, según el regulador aéreo (FAA).

Demoras en controles de seguridad

Las cancelaciones de vuelos se suman a las demoras y largas filas en los controles de seguridad, gestionados por agentes que también llevan más de un mes sin cobrar.

Estas medidas se implementan justo cuando el país entra en su temporada alta de viajes, con el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina.

“Con la llegada del Día de Acción de Gracias, si seguimos en esta situación, va a ser duro. Actuaremos en lo que respecta a la seguridad. Pero ¿despegará su vuelo a tiempo? ¿Despegará siquiera? Queda por ver, pero habrá más perturbaciones”, advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, en declaraciones a Fox News el jueves.

El secretario aseguró, sin embargo, que sigue siendo seguro viajar en avión.

“Es seguro volar hoy, mañana y pasado mañana debido a las acciones proactivas que estamos tomando”, dijo Duffy en las redes el jueves por la noche.

Las principales compañías estadounidenses han informado que sus clientes pueden modificar su viaje o solicitar el reembolso sin penalización.

El bloqueo presupuestario récord ya ha trastornado gravemente durante toda la semana el control aéreo.

A modo de ejemplo, “la mitad de nuestros treinta aeropuertos principales sufren escasez de personal” y “casi el 80% de los controladores aéreos están ausentes en los aeropuertos de Nueva York”, comunicó la FAA el 31 de octubre.

Alrededor de 14.000 operadores aéreos vigilan el cielo estadounidense y, en estos momentos, reciben nóminas con cero dólares.

“Tras 31 días sin recibir sueldo, los controladores aéreos están sometidos a un estrés y un cansancio enormes”, subrayó.