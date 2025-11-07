Varias personas enferman tras abrir paquete “sospechoso” en una base de EE.UU.

Los inmigrantes que han servido utilizando el uniforme de Estados Unidos tienen preferencia para solicitar la ciudadanía americana. (Foto: DanielBendjy/iStock)
Los inmigrantes que han servido utilizando el uniforme de Estados Unidos tienen preferencia para solicitar la ciudadanía americana. (Foto: DanielBendjy/iStock)
se enfermaron tras la entrega de un paquete sospechoso en una el jueves, en un caso que se está investigando, informaron medios estadounidenses.

La base aérea Andrews confirmó en un comunicado que partes de las instalaciones en Maryland fueron evacuadas después de que se abriera el paquete “sospechoso”.

La base se utiliza regularmente para vuelos presidenciales.

Como medida de precaución, dos zonas de la base fueron evacuadas, indicó el comunicado, según el canal CNN.

La Base Andrews precisó que luego de descartar en una primera fase que no había una amenaza inmediata, dejaron el caso a cargo de la Oficina de Investigaciones Especiales.

Según el sitio de noticias Axios, un portavoz militar dijo en un comunicado que “varias personas se sintieron enfermas” después de que se abriera el paquete y fueron atendidas antes de ser dadas de alta.

Un portavoz de la base aérea no respondió de inmediato a la solicitud de AFP para confirmar el incidente.

Tropas estadounidenses en una imagen de archivo. Foto: EFE/Archivo

CNN, citando a dos fuentes no identificadas, dijo que el paquete contenía un polvo blanco “desconocido” y “propaganda política” que estaba siendo evaluada por los investigadores.

La base está a poca distancia de la capital estadounidense y se utiliza frecuentemente para vuelos de altos funcionarios del gobierno.

El último aterrizaje del presidente Donald Trump en esta base fue el miércoles en un vuelo de Air Force One que lo trasladó desde Florida, donde asistió a un foro empresarial.

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles 5 de noviembre que solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para "reducir la presión" sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno. (AFP)

