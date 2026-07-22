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Resumen

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La localización de la tormenta tropical Bertha entrando por el sureste del estado de Luisiana, Estados Unidos, el 22 de julio de 2026. (EFE/ NOAA-NHC)
La localización de la tormenta tropical Bertha entrando por el sureste del estado de Luisiana, Estados Unidos, el 22 de julio de 2026. (EFE/ NOAA-NHC)
/ NOAA-NHC
Por Agencia EFE

La tormenta tropical Bertha tocó este miércoles tierra en el sureste de Luisiana, acompañada de vientos de hasta 75 kilómetros por hora e intensas precipitaciones, que amenazan con generar inundaciones repentinas aisladas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

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