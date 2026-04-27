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La princesa heredera española Leonor llega a bordo del buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano a la terminal de cruceros de Amador en Ciudad de Panamá el 3 de mayo de 2025. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
La princesa heredera española Leonor llega a bordo del buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano a la terminal de cruceros de Amador en Ciudad de Panamá el 3 de mayo de 2025. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid (UC3M), un grado que la heredera al trono español cursará como una alumna más y que comenzará el próximo otoño, una vez finalizada su formación militar de tres años, según hizo público este lunes la Casa Real.

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