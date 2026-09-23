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Resumen

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. (Foto: EFE/ J.J.Guillen).
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. (Foto: EFE/ J.J.Guillen).
Por Agencia EFE

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha remitido un escrito al juez en el que informa de que las joyas que se hallaron en una caja fuerte de su despacho son un regalo del rey de Arabia Saudita de 2007 que aceptó por “deferencia”, y pide que reclame cooperación internacional a ese país para acreditarlo.

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