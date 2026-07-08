00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reúnen en el marco de la Cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara. Foto: EFE/Prensa de Palazzo Chigi
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reúnen en el marco de la Cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara. Foto: EFE/Prensa de Palazzo Chigi
Por Agencia EFE

Doce países de la OTAN, entre ellos España, se comprometieron este miércoles a invertir un total de 50.660 millones de dólares (unos 43.200 millones de euros) durante la próxima década en misiles de largo alcance para reforzar la defensa y disuasión de la Alianza.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.