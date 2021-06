La bofetada que recibió la pasada semana el presidente francés, Emmanuel Macron, volvió este jueves a la escena pública, cuando un niño preguntó al mandatario por el incidente durante la visita a una escuela primaria.

Macron visitaba el centro en la localidad Poix de Picardie, dentro de un recorrido por la región del norte para promover la lectura, cuando uno de los niños levantó la mano para hacerle una pregunta.

“Dime”, dijo el presidente. Y el pequeño le espetó de forma coloquial: “¿Qué tal la torta que te dieron?”.

“No pasa nada, pero no es agradable. Y no está bien, no hay que hacerlo nunca, ni siquiera en el patio” del colegio, respondió el mandatario. El agresor “hizo mal”, insistió.

Al saludar a las personas

El pasado día 8, un hombre lo abofeteó durante una visita al departamento de Drôme (sur) a la vez que gritaba un eslogan de la extrema derecha monárquica.

El agresor fue condenado en un juicio rápido a cuatro meses de prisión en firme.

Conforme a los criterios de Saber más

__________________________________

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China? null