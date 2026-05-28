La temperatura alcanzó este jueves los 37,8 °C en Angoulême La Couronne, en el sudoeste de Francia, y batió un récord de calor para un mes de mayo, según los datos provisionales de Météo France transmitidos a la AFP.

Este jueves también se registraron 37,6 °C en Narbona (sur) y 37,4 °C en Perpiñán (Pirineos Orientales), superando así los 37 °C registrados en Sollacaro, Córcega, el 25 de mayo de 2009.

“En París se registraron 33 °C este jueves a las 17H00” (locales)" dijo el organismo público que destacó que se prevé que este fenómeno se extienda hasta el 30 de mayo, lo constituiría un caso inédito de ocho días consecutivos con más de 30 °C en mayo.

Desde principios de esta semana Europa atraviesa una ola de calor inédita y precoz para un mes de mayo de primavera, que afecta particularmente a Francia, el Reino Unido e Italia.

Residentes locales y turistas se refrescan en la fuente de la Place Kléber en Estrasburgo, al este de Francia, el 19 de junio de 2025, en medio de una ola de calor que azota el país. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP / FREDERICK FLORIN

Este fenómeno, llamado por los expertos “cúpula de calor”, trae aire cálido procedente del norte de África, y permanece atrapado bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental, lo que provoca temperaturas propias del verano boreal que empieza el 21 de junio.

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