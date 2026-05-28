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Residentes locales y turistas se refrescan en la fuente de la Place Kléber en Estrasburgo, al este de Francia, el 19 de junio de 2025, en medio de una ola de calor que azota el país. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP
Residentes locales y turistas se refrescan en la fuente de la Place Kléber en Estrasburgo, al este de Francia, el 19 de junio de 2025, en medio de una ola de calor que azota el país. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP
/ FREDERICK FLORIN
Por Agencia AFP

La temperatura alcanzó este jueves los 37,8 °C en Angoulême La Couronne, en el sudoeste de Francia, y batió un récord de calor para un mes de mayo, según los datos provisionales de Météo France transmitidos a la AFP.

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