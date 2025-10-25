Bomberos ucranianos extinguen un incendio en un almacén de alimentos tras un ataque con misiles rusos en Kiev en la madrugada del 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Genya SAVILOV / AFP
Bomberos ucranianos extinguen un incendio en un almacén de alimentos tras un ataque con misiles rusos en Kiev en la madrugada del 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Genya SAVILOV / AFP
Zelensky condena ataque nocturno ruso y denuncia que Rusia en 2025 ha usado 770 misiles
Zelensky condena ataque nocturno ruso y denuncia que Rusia en 2025 ha usado 770 misiles

Zelensky condena ataque nocturno ruso y denuncia que Rusia en 2025 ha usado 770 misiles

El presidente de Ucrania, , condenó este sábado el último ataque nocturno ruso que, solo en Kiev, , según el último balance, y denunció que en lo que va de 2025 Rusia usó 770 misiles balísticos contra el territorio ucraniano.

“La pasada noche, Rusia atacó de nuevo, esta vez con docenas de drones y nueve misiles balísticos. Hubo un impacto de misil en Kiev. Desafortunadamente, hay gente muerta y herida. Mis condolencias a las familias y sus allegados. Docenas de personas fueron heridas”, escribió Zelensky en su cuenta de X.

Según informó en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en el ataque de la noche del viernes a este sábado, dos personas perdieron la vida y otras diez resultaron heridas en la capital ucraniana.

“Casi cada ataque contra nuestra gente implica . Solo desde el principio de este año, Rusia lanzó aproximadamente 770 misiles balísticos y más de 50 misiles Kinzhal contra Ucrania”, abundó en X el jefe de Estado ucraniano, en un mensaje acompañado de imágenes que mostraban la destrucción del bombardeo ruso.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión de la Coalición de Voluntarios en Londres, Reino Unido, el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Chris J. Ratcliffe
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión de la Coalición de Voluntarios en Londres, Reino Unido, el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Chris J. Ratcliffe

Zelensky señaló que, debido a esos sistemas rusos, que los aliados han puesto en manos de las fuerzas ucranianas, que permanecen interesadas en recibir más.

“Ningún país debería quedarse solo ante semejante maldad. Debemos continuar nuestra cooperación. Todo es posible”, señaló Zelensky sobre el bombardeo, antes de concluir que “los deben ser respondidos por las naciones poderosas mediante una cooperación real para proteger vidas”.

Gran parte de Ucrania se encontraba este miércoles 22 de octubre sin electricidad tras ataques rusos que dejaron al menos seis muertos, un día después de conocerse el aplazamiento de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. (AFP)

