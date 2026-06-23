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La actual ola de calor en Francia podría alcanzar una intensidad equivalente a la registrada en agosto de 2003, que marcó un récord de muertes, casi 15.000 personas, pero será "más precoz", advirtió la directora de Météo France, Sophie Voirin, en una conferencia de prensa. Foto: EFE/ Edgar Sapiña
La actual ola de calor en Francia podría alcanzar una intensidad equivalente a la registrada en agosto de 2003, que marcó un récord de muertes, casi 15.000 personas, pero será "más precoz", advirtió la directora de Météo France, Sophie Voirin, en una conferencia de prensa. Foto: EFE/ Edgar Sapiña
Por Agencia EFE

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, indicó este martes que desde el comienzo el día 18 de la ola de calor que sacude el país han muerto ahogadas 40 personas, “esencialmente jóvenes”.

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