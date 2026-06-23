El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, indicó este martes que desde el comienzo el día 18 de la ola de calor que sacude el país han muerto ahogadas 40 personas, “esencialmente jóvenes”.

Lecornu, que reunió un comité interministerial de crisis con miembros de su Gobierno para hacer frente a esta ola de calor, en unas breves declaraciones al inicio precisó que son las “primeras víctimas de la crisis que vivimos” por la canícula.

Señaló que están trabajando en diferentes escenarios por si este episodio de fuerte calor se prolonga y destacó sus prioridades, empezando por el hecho de que se está notando una mayor actividad en los centros sanitarios y que el primer objetivo por tanto es “que los hospitales aguanten”.

También pidió a sus ministros que pongan el acento en “la solidaridad con los más frágiles”, y eso significa prestar atención “a las personas que están en su casa”, dijo.

Igualmente indicó que se han puesto en alerta los sistemas de protección civil ante el riesgo de incendios, pero también de fenómenos tormentosos y de crecidas de los cursos de agua.

La actual ola de calor en Francia podría alcanzar una intensidad equivalente a la registrada en agosto de 2003, que marcó un récord de muertes, casi 15.000 personas. Foto: EFE/ Edgar Sapiña

Francia vivió este martes la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una mínima de 21,6 grados de media, que superó el anterior récord de 21,4 grados del 25 de julio de 2019, indicó Météo France.

En total hay 54 del centenar de departamentos franceses en el máximo nivel de alerta, el rojo, por el calor y otros 35 en el siguiente, naranja, lo que significa que más del 90 % de la población francesa está expuesta a calores que los servicios meteorológicos consideran extremos o excepcionales.

Météo France anticipa que esta tarde las máximas llegarán a 44 grados en Burdeos, 43 en Rennes, 41 en Toulouse o Limoges, 40 en Lyon o Ruán y 38 en París. Y esa situación se va a prolongar al menos hasta el jueves.