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El calor también ha impactado ya en la circulación de trenes (71 anulados en toda Francia) y ha provocado el cierre de 150 establecimientos escolares. Foto: archivo GEC EFE
El calor también ha impactado ya en la circulación de trenes (71 anulados en toda Francia) y ha provocado el cierre de 150 establecimientos escolares. Foto: archivo GEC EFE
Por Agencia EFE

La actual ola de calor en Francia podría alcanzar una intensidad equivalente a la registrada en agosto de 2003, que marcó un récord de muertes, casi 15.000 personas, pero será “más precoz”, advirtió este viernes la directora de Météo France, Sophie Voirin, en una conferencia de prensa.

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