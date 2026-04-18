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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país “aún no ha terminado” la labor de conseguir el desarme de Hezbolá. Foto: AFP
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país “aún no ha terminado” la labor de conseguir el desarme de Hezbolá. Foto: AFP
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Por Redacción EC

Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, y afirmó que la vía estratégica seguirá cerrada mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo de los puertos iraníes.

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