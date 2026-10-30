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Resumen

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Fotografía aérea de archivo que muestra la construcción de un muro fronterizo entre El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (México). EFE/Luis Torres
Fotografía aérea de archivo que muestra la construcción de un muro fronterizo entre El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (México). EFE/Luis Torres
Por Agencia EFE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México señaló este viernes que la frontera con Estados Unidos “no puede modificarse por decisión de un Gobierno estatal”, en respuesta a las acciones de las autoridades de Texas, que sostienen que nueve islas del río Bravo pertenecen a ese estado.

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