Un sismo de magnitud 6 sacudió el noroeste de Susitna, el 27 de noviembre de 2025. (USGS)
Agencia EFE

Un sismo de magnitud 6 sacude Alaska, sin causar daños aparentes
Un de magnitud 6 sacudió este jueves sin causar ni muertes ni daños aparentes, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El sismo se originó a las 8:11 de la mañana hora de Alaska, a unos once kilómetros al noroeste de Susitna y también se sintió en Anchorage, la ciudad más grande del estado, de acuerdo con la agencia.

Momentos después de que tuviera lugar el sismo, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis informó en redes sociales de que no se esperaba un tsunami.

Además, por ahora no ha habido reportes de daños ni muertes por el temblor, según confirmó la Policía Estatal de Alaska a ABC News.

Por su parte, el Departamento de Transporte y Obras Públicas de Alaska indicó en su perfil de Facebook que está llevando a cabo “inspecciones de carreteras, puentes, aeropuertos y túneles” tras el terremoto, pero aseguró que es poco probable que estas afecten al tráfico.

