Netanyahu: “Hamás sintió ayer nuestro poder; atacamos Gaza con 153 toneladas de bombas”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sacó pecho este lunes de los ataques que perpetró el domingo su Ejército contra Gaza, pese al alto el fuego, asegurando que Hamás “sintió su poder” y que lanzaron “153 toneladas de bombas”.

“Hamás sintió inmediatamente nuestro poder; los atacamos con 153 toneladas de bombas”, dijo el mandatario israelí durante su intervención este lunes en la Knéset (el Parlamento israelí), en declaraciones recogidas por el medio local Ynet.

Los bombardeos que golpearon el norte, varios campos de refugiados del centro, la abarrotada playa de Mawasi y la zona sureña de Rafah mataron a 45 personas y dejaron 158 heridos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de la Franja.

Sin embargo, el mandatario israelí aseguró que el Ejército atacó “decenas de objetivos en toda la Franja de Gaza” y eliminaron “a muchos terroristas, incluidos altos mandos”.

“Dejé claro desde el principio que un alto el fuego no es una licencia para que Hamás nos amenace. Acordamos con Trump que el poder militar y de gobierno de Hamás sería eliminado”, agregó.

Israel sostiene que durante la mañana del domingo milicianos de Hamás lanzaron un misil antitanque y varios disparos contra soldados apostados en la ciudad sureña de Rafah, que resultaron en la muerte de dos de sus soldados.

Columnas de humo tras un ataque de Israel contra un edificio en el campamento de refugiados palestinos de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 19 de octubre de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP). / EYAD BABA

El grupo palestino, por su parte, desmintió haber participado en una operación lanzada contra soldados israelíes, además de asegurar que no tiene contacto con ningún miliciano en esa zona, que controla totalmente Israel.

Además, los islamistas acusan a Israel de haber violado en 80 ocasiones el alto el fuego desde su entrada en vigor, el pasado 10 de octubre.

Desde entonces, según datos de Sanidad los ataques israelíes han matado a 80 personas y han dejado a más de 300 heridas, además de que se han recuperado 436 cadáveres de entre los escombros.